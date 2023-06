Love Island du 22 juin : un couple va être éliminé (résumé + replay épisode 52)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 52 du jeudi 23 juin 2023 – Place à l’épisode 52 de Love Island ce jeudi soir sur W9. Suite de la cérémonie des couples, Marwa doute mais finit par choisir de former un couple avec… Issam ! Gabriel tombe de haut, il ne s’y attendait pas.







C’est ensuite au tour de Léna, elle choisit Yannick. On enchaine avec Louana, elle choisit Gabriel ! Et on termine avec Ludivine, elle choisit Vincent. Après la cérémonie, Gabriel et Louana se parlent. Gabriel s’excuse mais Louana est déçue. Et devant tout le monde, Gabriel en prend plein la tête. Ça tourne au clash.







Le lendemain matin, Gabriel parle à Marwa. Elle lui reproche son manque de sincérité. Et une grosse dispute éclate ensuite entre Marwa et Issam !

Cindy reçoit une mission secrète : elle doit réunir toutes les filles dans la makup-room. Elles vont avoir une série de défis à faire faire à leurs partenaires sans qu’ils s’en rendent compte !



Au cours de la soirée, Issam fait une annonce. Il dit que ses paroles ont dépassé sa pensée. Il dit qu’il a des sentiments pour elle et qu’il veut aller en finale avec elle ! Marwa trouve que c’est trop facile. Ils s’isolent ensuite et se disputent une nouvelle fois.

Un nouvelle cérémonie d’élimination va avoir lieu, les téléspectateurs doivent voter pendant 24h pour leur couple préféré.

Love Island, le replay du 22 juin

Si vous avez manqué l’épisode 52 ce jeudi 22 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 23 juin à 20h sur W9 pour suivre l’épisode 53.