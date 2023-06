Grey’s Anatomy du 21 juin 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

Grey’s Anatomy du 21 juin 2023 – Ce soir et comme chaque mercredi, TF1 poursuit la diffusion de la saison 19 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Grey’s Anatomy du 21 juin 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 17 saison 19 « A vos risques et périls » : Teddy organise une réunion en urgence pour parler du programme des internes. Link doute de lui avant de pratiquer une opération très délicate. Nick prodigue des conseils à Lucas.

Episode 18 saison 19 « Qui ne tente rien… » : Teddy et Richard font une grande annonce. Jules et Blue s’énervent contre Maxine. Lucas aide un pianiste à prendre une décision concernant une opération risquée. Jo et Mika s’occupent de Sam. Simone doit prendre une décision qui risque de changer sa vie.



Avec : Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)

VIDÉO Grey’s Anatomy du 21 juin 2023 : la bande-annonce

