Ici tout commence spoiler : terrible nouvelle à l’institut (vidéo épisode du 23 juin)

Ici tout commence spoiler – C’est une terrible nouvelle qui va arriver à l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Charlène est avec Billie et Tom quand elle apprend que le train des Cévennes a déraillé ! A bord du train, de nombreux élèves de l’institut, mais aussi son père…







C’est soirée films d’horreur pour Billie et Charlène. Mais, leur « pyjama party » se voit interrompue par l’arrivée de Tom. Au même moment, Charlène reçoit une notification bouleversante sur son téléphone… Le train des Cévennes dans lequel se déroulait la dernière épreuve des examens de fin d’année a déraillé !

A son bord, les deux derniers trinômes – Eliott, Axel, Ambre, Jasmine, David et Lionel – mais aussi Enzo, Kelly, Clotilde, Joachim, Teyssier, ainsi que le chef Leroy et son fils !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 693 du 23 juin 2023, Charlène apprend que le train a déraillé



