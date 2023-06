C à vous du 20 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 20 juin 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 20 juin 2023 : le sommaire

📌 Retraites : le système restera déficitaire malgré la réforme, d’après les projections du Conseil d’Orientation des Retraites

On en parle avec Elie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS

🔵 📌 Hommage à la journaliste et romancière Claude Sarraute avec Gérard Miller, psychanalyste, professeur à l’Université Paris 8, éditorialiste

🔵 📌 Anouchka Delon est dans le 5 sur 5 de #CàVous à l’occasion de la mise aux enchères d’une partie de la collection d’art d’Alain Delon, le 22 juin à Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Louis Festa, chef propriétaire du restaurant “Les Singuliers” en Dordogne

🔵 🎵 Dans le live : Calogero et Marie Poulain interprètent “Le hall des départs”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Bérénice Bejo pour les films “Sous le tapis”, réalisé par Camille Japy, en salle le 19 juillet, et “Le Colibri”, en salle le 2 août; et Chantal Thomas pour son livre “L’étreinte de l’eau”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 20 juin 2023 à 19h sur France 5.



