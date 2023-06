Ici tout commence spoiler : Solal et Rose dérapent (vidéo épisode du 29 juin)

Ici tout commence spoiler – Solal va déraper avec Rose dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Rose vient remercier pour Solal pour son courage pendant l’accident de train, Solal dérape…

Il se penche pour embrasser Rose !…







Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 14 juillet 2023







Publicité





Les drames, ça rapproche ! A l’institut, Rose rend visite à son sauveur : Solal. Elle prend son rôle d’infirmière à coeur. Elle lui change son pansement et le remercie pour tout ce qu’il a fait pour elle pendant l’accident.

Pour Solal, c’est le moment ou jamais pour… essayer d’embrasser Rose ! Mais celle-ci se recule et lui dit non !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 697 du 29 juin 2023,



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.