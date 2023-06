Ici tout commence spoiler : Mehdi prend une grande décision ! (vidéo épisode du 9 juin)

Ici tout commence spoiler – Mehdi va prendre une grande décision dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Mehdi va annoncer à Hortense ce qu’il a décidé de faire à la rentrée prochaine… Il sera bientôt diplômé et plusieurs possibilités s’offrent à lui !

Et pour le plus grand bonheur d’Hortense, Mehdi a choisi de rester à l’institut Auguste Armand !







Mehdi explique à Hortense qu’il a parlé avec Teyssier et il va rejoindre le master l’an prochain ! Hortense est très heureuse, elle ne s’y attendait pas. Et Mehdi lui dit qu’il l’aime comme un fou et il ne se voyait pas partir loin d’elle.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 683 du 9 juin 2023, le choix de Mehdi



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

