Un si grand soleil spoiler : Claire recherche Victor (VIDÉO épisode du 9 juin)

Un si grand soleil spoiler – Victor va disparaitre cette semaine dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Claire n’a plus aucune nouvelle de son père et elle s’inquiète…

A tel point que Claire va contacter sa pire ennemie, Hélène.







Publicité











Publicité





Claire pense qu’Hélène est peut être responsable de la disparition de son père. Mais elle lui assure que ce n’est pas le cas et qu’elle aussi est inquiète. Elle devait dîner avec Victor, qui a annulé de façon étrange et depuis elle n’arrive plus à le joindre !

Hélène propose à Claire d’unir leurs forces pour retrouver Victor…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 23 juin 2023

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1165 du 9 juin 2023 : Claire face à Hélène



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.