Joséphine Ange Gardien du 26 juin : histoire de l’épisode inédit ce soir avec Linda Hardy

Joséphine Ange Gardien du 26 juin 2023 – Nouvel épisode inédit de « Joséphine Ange Gardien » ce soir sur TF1 avec pour invité principal Linda Hardy. Il s’intitule « S’aimer de toute urgence » et avait été déprogrammé à la dernière minute en décembre dernier.







Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 26 juin 2023 : l’histoire

Professeure de danse contemporaine, Charlotte est à un grand carrefour dans sa vie. Après son récent divorce, elle vient de s’installer à Paris avec sa fille, Léa, pour accomplir son rêve de toujours : devenir chorégraphe. Mais Léa n’en fait qu’à sa tête, échappe totalement au contrôle de sa mère et elle ne pense qu’à danser le hip-hop avec son nouveau groupe d’amis. Joséphine devra reconstruire la relation entre la mère et la fille, leur apprendre à devenir toutes les deux de vraies combattantes, capables de surmonter les plus grands obstacles que la vie mettra sur leur chemin…

Interprètes et personnages

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Linda Hardy (Charlotte), Alicia Popov (Léa), Yann Sundberg (Vincent), Patrick Paroux (Le Directeur), Clémentine Verdier (Docteur Strauss), Noah Déric (Mat), Chrystal Boursin (Chrystal), Aaliya Nadhoine (Enora)



Joséphine Ange Gardien du 26 juin, extrait vidéo

En attendant ce soir, petit extrait vidéo de ce qui vous attend.