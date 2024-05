Secret Story du 2 mai 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 2 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de mercredi des habitants dans la maison des secrets !





C’est le jour des premières nominations et évidemment tout le monde y pense. Et le choix de Cassandra est indécis, la Maîtresse du Jeu n’est pas à l’aise avec l’idée de nominer quelqu’un. Elle a peur qu’on lui en veuille.







C’est l’heure de la révélation pour le buzz de Léo sur Kelyan. Mais il s’est trompé et perd 5.000 euros de sa cagnotte personnelle ! La Voix enchaine avec la révélation suite au buzz de Zoé. Elle aussi s’est trompée sur le secret de Kelyan, elle perd 5.000 euros.

Maxime déclenche l’alarme des secrets pour buzzer le secret de Zoé. Il pense que c’est une ancienne Miss Belgique !



Place aux votes pour les nominations : Ulysse nomine Lou et Maxence, Francesca nomine Lou et Maxence, Maxime nomine Charlène et Ulysse, Alexis nomine Maxence et Lou, Léo nomine Charlène et Ulysse, Charlène nomine Lou et Maxence, Perrine nomine Charlène et Ulysse, Zoé nomine Lou et Maxence, Lou nomine Charlène et Ulysse, Justine nomine Lou et Maxence, Kelyan nomine Lou et Maxence, Maxence nomine Ulysse et Charlène, et Cameron nomine Maxence et Lou.

La Voix annonce aux habitants que Lou et Maxence ont été nominés par les habitants, et Cassandra choisit de nominer Maxime. Lou et Léo règlent ensuite leurs comptes avec Zoé, à qui ils reprochent de ne pas être franche.

La Voix fait tirer au sort des brins de muguet à offrir à l’habitant désigné.

Place à une soirée « Secret talent show ». Ils passent tous en duo ou sol sur un petit numéro… Ils doivent ensuite désigner le gagnant. C’est Justine est désignée gagnante ! Elle remporte 2.000 euros. Et la Voix offre 2.000 euros à Charlène et Francesca.

