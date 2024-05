Quotidien du 2 mai 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 2 mai 2024, les invités – Ce jeudi et comme chaque soir sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 2 mai 2024

➤ Isild Le Besco pour « Dire Vrai », disponible ce jeudi

➤ Patrick Fiori pour « Le chant est libre », déjà disponible, et en tournée dans toute la France



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 2 mai 2024 à 19h25 sur TMC.