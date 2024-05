Ici tout commence spoiler : Kelly et Salomé donnent une idée à Teyssier qui… (vidéo épisode du 7 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Cardone va écarter Kelly de la Coupe de France de cuisine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Malgré que Kelly ait gagné les pré-sélections il y a quelques mois, Annabelle va prendre une décision totalement injuste et arbitraire…





Mais dans quelques jours, Kelly et Salomé vont avoir une idée pour intégrer la Coupe de France. Emmanuel est leur dernier espoir !







En effet, Kelly et Salomé ont appris qu’un désistement a eu lieu pour la Coupe de France. Et un ancien gagnant de la région peut présenter une brigade… Et comme il se trouve que Teyssier a déjà remporté la Coupe de France pour la Bretagne, elles viennent le trouver chez lui pour lui soumettre l’idée. Teyssier, désormais écarté de l’institut, est en peignoir et prépare le petit déjeuner de Constance. Il refuse d’être leur coach pour la Coupe de France…

Emmanuel changera-t-il d’avis ?



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 920 du 7 mai 2024, Kelly et Salomé supplient Teyssier

