« Les Docs de La Grande Librairie » du 14 juin : sommaire et intervenants ce soir

« Les Docs de La Grande Librairie » du 14 juin 2023, le sommaire ce soir sur France 5 – Alors que la saison de « La Grande Librairie » est terminée, ce soir François Busnel lance sur France 5 « Les Docs de La Grande Librairie » : une nouvelle collection de documentaires autour de la vie et de l’œuvre d’un grand écrivain. 90 minutes pour découvrir, comprendre, s’inspirer, se préparer à lire ou à relire. Le premier épisode de cette nouvelle série est consacré à Balzac.







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







« Les Docs de La Grande Librairie » du 14 juin 2023 : le sommaire

Comment entrer dans l’œuvre d’Honoré de Balzac (1799-1850) ? En racontant sa vie, prodigieuse aventure littéraire, sentimentale, politique et financière, qui voit un jeune homme de province s’imposer comme l’écrivain le plus célèbre de son temps, auteur d’une œuvre monumentale (plus de 90 romans, des centaines de contes et nouvelles, des milliers de lettres) : La Comédie humaine.

Balzac a inventé le roman policier (L’Auberge rouge, le cycle de Vautrin…), mis en scène pour la première fois en littérature les femmes telles qu’elles sont vraiment et non telles que les hommes voudraient qu’elles soient (Physiologie du mariage, Eugénie Grandet…), fait entrer dans le monde romanesque l’argent (Illusions perdues, Splendeurs et misères des courtisanes…) et la table (Le Cousin Pons…), inventé un procédé qui connaît depuis un immense succès (notamment dans les séries télé) : le retour des personnages… Mais, surtout, il a décrit les mécanismes d’une société qui est aujourd’hui la nôtre et qu’il critique de façon impitoyable.

Ce forçat des lettres est aussi un séducteur, un mondain, un ambitieux prêt à se lancer dans les entreprises financières les plus folles… au point de tout perdre et de vivre couvert de dettes, constamment traqué par ses créanciers, contraint de se cacher et de changer de nom pour échapper à la prison.

Qu’est-ce qui anime Honoré de Balzac ? Comment est-il devenu cet « écrivain révolutionnaire » que saluait Victor Hugo portant son cercueil au Père-Lachaise, traduit dans le monde entier, admiré par tous mais que la critique a toujours considéré avec condescendance ?

Ce film progresse de la vie à l’œuvre, retraçant une enfance loin d’une mère froide et sévère, évoquant la place de l’argent, du pouvoir ou des femmes, et, surtout, dévoilant les conditions d’écriture des grands romans de Balzac.

Cette enquête s’appuie sur des rencontres avec les grands lecteurs de l’œuvre de Balzac venus d’horizons différents : l’historienne Michelle Perrot, la romancière et psychanalyste Sarah Chiche, la biographe Titiou Lecoq, l’historien de l’art Adrien Goetz, le romancier et scénariste Dan Franck et le romancier et cinéaste Marc Dugain.

Avec les voix de : Guillaume de Tonquédec : Victor Hugo, Anne Loiret : Laure de Berny, François Busnel : le narrateur



« Les Docs de La Grande Librairie », les intervenants ce 14 juin

Titiou Lecoq

Romancière et biographe de Balzac, autrice de Honoré et moi (Livre de poche), dans lequel elle pose un regard nouveau sur les échecs répétitifs de l’écrivain, mais aussi sur la place des femmes dans son œuvre.

Michelle Perrot

Historienne, grande figure de l’histoire des femmes et du mouvement ouvrier, spécialiste de George Sand et de la scène littéraire du XIXe siècle, elle évoque les rapports de Balzac avec les écrivains de son temps.

Sarah Chiche

Romancière et psychanalyste, elle a notamment préfacé La Peau de chagrin (Payot), questionnant le rapport de Balzac à l’occulte mais aussi à la solitude ou à l’angoisse de la mort.

Marc Dugain

Romancier et cinéaste, il a notamment adapté au cinéma Eugénie Grandet, roman centré sur la condition des femmes et le rôle de l’argent.

Dan Franck

Romancier et scénariste, il écrit actuellement l’histoire des écrivains et artistes du XIXe siècle dans leur rapport à la société de leur époque.

Adrien Goetz

Historien de l’art et romancier, il a notamment préfacé Le Chef-d’œuvre inconnu (Folio).

VIDÉO « Les Docs de La Grande Librairie » du 14 juin 2023 : la bande-annonce

Retrouvez un nouveau numéro inédit des docs de « La Grande Librairie » ce mercredi 14 juin 2023 à 21h sur France 5.