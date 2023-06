« Fort Boyard » : lancement de la saison 34 le 1er juillet 2023

« Fort Boyard » de retour le samedi 1er juillet 2023 – Bonne nouvelle pour les fans de « Fort Boyard » ! Qui dit été, dit retour du Père Fouras et ses précieux boyards ! La saison 34 arrive sur France 2 à partir du samedi 1er juillet à 21h10.







Fort Boyard, est un lieu mythique où se cache un trésor qui peut aider de nobles causes…Mais pour s’emparer de ce trésor, encore faut-il en détenir les clés ! Pour cette 34ème saison de Fort Boyard, Père Fouras compte bien compliquer la tâche des candidats célébrités.







« Fort Boyard » saison 34, les nouveautés

Le Flipper

Dans cette épreuve inspirée du célèbre Mur glissant (1990-2005) , deux candidats se retrouvent à l’intérieur d’un flipper géant. Le principe : réussir à remonter le plan incliné pour récupérer la clé.

L’Horlogerie

Dans cette épreuve inspirée du célèbre Percolateur (2012-2019) le candidat devra remettre les pendules à l’heure pour obtenir la clé. Plus facile à dire qu’à faire quand on doit le réaliser sur une tournette qui promet de belles chutes…



Les Planches de pirate

Dans un univers de bateau pirate, le candidat devra passer de planche en planche pour essayer de récupérer la clé située au bout de la 3e planche, sans tomber dans l’eau. La difficulté : ces planches sont mécanisées, elles montent, descendent, vibrent…

Les Catacombes

Vous connaissiez Passe-Partout et Passe-Muraille, ils sont drôles et sympathiques… Mais vous ne connaissiez pas encore leur alter-ego diabolique : Mauvaise Passe.

Elle hante la cellule des catacombes, une épreuve qui se jouera à deux : un candidat enfermé dans une cage devra résoudre un puzzle les mains au milieu des serpents. Un autre candidat sera le maître du temps : la main sur une manette, il sera allongé dans un tombeau dans lequel il subira le supplice des catacombes, marqué par une invasion de serpents. S’il a le malheur de relâcher la manette, l’épreuve sera finie et le candidat dans la cage sera fait prisonnier.

« Fort Boyard » saison 34, les nouvelles aventures

Les tours vertigineuses

Dans cette épreuve, un candidat doit réussir à construire une tour instable à l’aide de caisses de lait empilées les unes sur les autres et à grimper dessus pour réussir à décrocher l’indice avant son adversaire.

Le Ring

Dans cette épreuve, un candidat est opposé à un membre de la famille Boo. Le principe : réussir, à l’aide d’une ballon géant, à faire chuter son adversaire du Ring.

« Fort Boyard » : les nouveaux atouts du Père Fouras

Après le succès des 9 atouts du Père Fouras l’été dernier, le Père Fouras va dévoiler ses nouveaux atouts. Un atout c’est une stratégie d’un soir utilisée par le Père Fouras pour tenter d’empêcher les candidats de lui voler son Trésor, et c’est surtout la promesse que les émissions seront toutes différentes les unes des autres tous.

L’atout secret : un candidat sera la taupe du maître du jeu. Équipé d’une oreillette, il devra répondre aux ordres du vieux sage sans éveiller les soupçons de ses co-équipiers. S’il réalise toutes les missions du Père Fouras sans se faire démasquer, son équipe décrochera un bonus de 3000 euros au profit de son association.

L’affrontement : 8 candidats débarquent sur le fort, ils ne le savent pas, mais ils vont devoir former 2 équipes et s’affronter. Et pour la première fois en 34 saisons et plus de 270 émissions, 2 équipes de célébrités vont s’affronter sur le fort. Seule l’équipe gagnante aura la chance de convertir ses boyards en euros !

Les revenants : Retour d’épreuves (Saut à l’élastique à l’intérieur du Fort, tyrolienne…), et de personnages cultes (La bohémienne, Ratman). Le Père Fouras vous offre un retour dans le passé.

Les cadeaux empoisonnés : Le Père Fouras fête son anniversaire… pour l’occasion, joie de recevoir une équipe de célébrités mais surtout plaisir d’offrir…des cadeaux, aux candidats mais à la sauce Père Fouras.

Imaginez, par exemple, une énigme en vigie où le Père Fouras vous offre la possibilité de téléphoner à un ami comme dans un célèbre jeu télé…mais si vous échouez vous finirez prisonnier.