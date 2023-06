Les enquêtes de Dan Sommerdahl : votre épisode ce soir sur France 3 (18 juin)

Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 18 juin 2023, vos épisodes de ce soir – Ce soir à la télé, France 3 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série « Les enquêtes de Dan Sommerdahl ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 2.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 18 juin 2023 : votre épisode de ce soir

Épisode 2 – Juliette et son Roméo (Love Endures (Almost) All Things)

Appelé sur le campus d’une école pour un meurtre, Dan réalise que la victime entretenait une relation avec un membre de son équipe. Se pourrait-il que ce soit l’assassin ? Un second meurtre oriente ses soupçons vers les employés de l’école. Mais la police n’est pas au bout de ses surprises.

Avec : Peter Mygind (Dan Sommerdahl), André Babikian (Flemming Torp), Laura Drasbæk (Marianne Sommerdahl), Peter Gantzler (Svend), Lotte Andersen (Hanegaard), Julie Rudbæk (Bellahøj), Mathias Käki Jørgensen (Benjamin), Laura Kjær (Laura Sommerdahl), Diêm Camille G. (Lina), Martin Svaneborg (Thor)…



Les enquêtes de Dan Sommerdahl : rappel de la présentation de la saison 2

Dan Sommerdahl, enquêteur à la Brigade criminelle d’Elseneur, charmant village danois en bord de mer, est confronté à de nouvelles enquêtes criminelles, alors que sa vie privée vient de prendre un tournant radical après que sa femme, Marianne, l’a quitté. Quand son collègue et ami de longue date Flemming Torp se retrouve à la rue, Dan le pousse à s’installer chez Marianne, ignorant tout de son amour pour elle. Un véritable drame à trois se tisse, alors qu’ils tentent d’épargner les sentiments des uns et des autres, tout en conjuguant leur vie privée avec leur travail de policier, car les criminels, eux, continuent de sévir…

« Les enquêtes de Dan Sommerdahl » saison 2, c'est ce soir dès 21h10 sur France 3