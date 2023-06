« La chanson de l’année 2023 » et le gagnant est… – C’est ce soir que Nikos Aliagas présentait « La chanson de l’année 2023 » en direct des Arènes de Nîmes. Et à l’issue de cette soirée exceptionnelle, les téléspectateurs ont voté pour désigner leur chanson de l’année !







Et c’est Amir qui conserve son titre avec « Ce soir », qui est la chanson de l’année 2023 !







« La chanson de l’année 2023 » : rappel des titres en compétition

Voici un rappel des titres qui étaient en compétition ce soir. Mais un seul a gagné le trophée de « La chanson de l’année 2023 ».

1 – « Ce soir » – Amir

2 – « Dépassé » – Nuit Incolore

3 – « Des milliers de je t’aime » – Slimane

4 – « Encore » – Kendji Girac et Florent Pagny

5 – « In the Stars » – Benson Boone et Philippine Lavrey

6 – « Keep it simple » – Vianney et Mika

7 – « La Goffa Lolita » – La Petite Culotte

8 – « Mon Coeur » – Izia

9 – « Ne pars pas » – Keen’V

10 – « Nous Deux » – Ridsa

11 – « Qu’importe » – Juliette Armanet

12 – « Secret » – Louane

13 – « Si j’avais su » – Claudio Capéo

14 – « Un jour je marierai un ange » – Pierre de Maere



Qui a remporté « La chanson de l’année 2023 » ? Et le gagnant est…

Et le gagnant est… Amir avec « Ce soir » ! Le chanteur était très ému, il a rendu hommage à sa mère, décédée il y a quelques semaines.

