Love Island du 11 juin : nouvelles éliminations (résumé + replay épisode 42)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 42 du dimanche 11 juin 2023 – Place à l’épisode 42 de Love Island ce dimanche soir sur W9. Gabriel digère le départ d’Anna. Il est effondré, les autres islanders le soutiennent.







De son côté, Astrid est avec Issa, elle est ravie de rester et qu’il l’ait choisie. De son côté, Marwa doute de son histoire avec Issam, elle se confie à Cindy qui pense qu’ils ne sont pas faits pour être ensemble…

Le lendemain matin, Gabriel se rapproche de Léna, il a l’heure de bonne humeur. Il annonce à tout le monde qu’il veut prendre un nouveau départ et aller vers Léna. Ils prennent le temps de se connaitre et se trouvent des points communs. Ils sont en mode séduction.







Solène et Nicolo partent en date. Ils en profitent pour s’expliquer et Solène le remercie de l’avoir choisie. Il y a clairement du rapprochement et des calins…



Un jeu est organisé durant l’après-midi. Solène embrasse Edgar et pour se venger, Cindy embrasse Nicolo ! Edgar n’apprécie pas et ça tourne en embrouille. Après le jeu, Edgar boude et Cindy s’en veut de l’avoir blessé. Elle décide d’aller le voir. Elle s’excuse et lui dit qu’elle n’a pas envie de le perdre. Edgar n’a pas envie, il la repousse. Il en a marre que tout se répète.

Les islanders apprennent qu’une nouvelle cérémonie d’élimination va avoir lieu. Un garçon et une fille vont être éliminés ! Et c’est le public qui décide.

Chaque islander passe tour à tour pour tenter de convaincre le public. Et entre Gabriel et Valentin, rien ne va plus. Gabriel reproche à Valentin de ne pas avoir été là pour lui quand il était mal.

Place à la cérémonie d’éliminations… Mais pour savoir qui sera éliminé, rendez-vous au prochain épisode !

Love Island, le replay du 11 juin

Si vous avez manqué l’épisode 42 ce dimanche 11 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 12 juin à 21h sur 6play pour suivre l’épisode 43.