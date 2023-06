Love Island du 20 juin : une annonce choc (résumé + replay épisode 50)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 50 du mardi 20 juin 2023 – Place à l’épisode 50 de Love Island ce mardi soir sur W9. Gabriel a embrassé Marwa, Issam est clairement très remonté… Il lui dit qu’il lui manque de respect, ainsi qu’à Louana et Léna.







Issam annonce que c’est terminé avec Marwa ! Et Ludivine décide de prendre la parole : elle annonce qu’au début de l’aventure, Issam l’a pris à part pour lui dire qu’ils s’accordaient physiquement et qu’ils pouvaient aller loin ensemble dans l’aventure. Elle dit qu’il n’est pas du tout sincère ! Issam ne nie pas ce pacte avec Ludivine et préfère s’isoler… Seule Perle vient le réconforter. Louana les rejoint.

Issam pleure, Perle et Valentin tente de le réconforter. De son côté, Louana s’en prend à Gabriel. Il veut avancer avec elle mais elle est trop remontée.







Nicolo se réjouit de dormir avec Solène. Gabriel est avec Louana et c’est Issam qui est seul dans le canapé. Le lendemain matin, Issam est blasé tandis que le nouveau prépare le petit dej de Ludivine.



Un jeu est organisé l’après-midi. Ludivine embrasse Yannick. Et ensuite, Marwa et Gabriel partent en date, sur choix du public. Pendant ce temps là, Issam et Louana discutent. Ils décident de se choisir au recoupling. Issam en parle ensuite à Vincent, qui n’apprécie pas. Vincent décide d’en parler aux autres !

Gabriel et Marwan reviennent, Gabriel avoue avoir embrassé Marwa ! Louana est encore en colère.

Et au cours de la soirée, les islanders ont des messages de leurs proches. Marwa doute beaucoup d’Issam et se confie à Nicolo… Il lui conseille de laisser tomber.

Message : la dernière cérémonie des couples aura lieu demain ! Il faudra choisir son partenaire idéal pour aller en finale et tenter de gagner !

Love Island, le replay du 20 juin

Si vous avez manqué l’épisode 50 ce mardi 20 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 21 juin à 20h sur W9 pour suivre l’épisode 51.