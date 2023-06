Manu dans le 6-10 : Valou annonce son départ !

Dernière émission de la saison pour la matinale d’NRJ Manu dans le 6-10. Et après le départ surprise de Aude en avril, c’est Valou qui a annoncé son départ.







Après 8 ans dans l’émission, Valou (ou Glandu dans les saisons précédentes) quitte l’équipe de Manu Levy et ne sera pas de retour à la rentrée.







« Je suis très ému en écrivant ces lignes. Une page de ma vie qui aura duré 8 ans se tourne…« . a écrit Valou sur son compte du réseau social Instagram.

« MERCI à vous du fond du cœur. Cette aventure folle c’est avant tout à vous que je la dois. C’est pour vous que je me suis levé tous les matins, pour vous que j’ai serré les dents dans les moments compliqués. Vous qui êtes si bienveillants à chaque fois que je vous croise, qui m’envoyez des mots tellement gentils sur les réseaux. Et pour finir, j’espère vraiment vous retrouver vite à la radio ou ailleurs pour continuer de vous divertir et vous faire rire… Merci pour ces 8 ans »



