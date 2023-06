Quel est « Le Village préféré des Français » en 2023 ? Réponse ce soir sur France 3 ! L’émission emblématique est de retour ce soir France 3 pour une 12ème édition.







Publicité





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming puis replay sur France.TV.







Publicité





« Le village préféré des Français 2023 »

Stéphane Bern repart sur les routes de France et d’Outre-mer, et vous emmène cette année encore à la découverte de magnifiques villages.

Tout au long de l’émission, nous découvrirons votre classement de 2023 et le village qui succédera à Bergheim (région Grand Est). Patrimoine, gastronomie, artisanat : les 14 villages sélectionnés rivalisent de charmes !

Quel sera « le village préféré des Français » cette année et remportera le titre tant convoité de Village préféré des Français 2023 ? Réponse le 30 juin sur France 3.

Chaîne de la proximité et du savoir-vivre, France 3 met régulièrement en valeur le patrimoine français sur l’ensemble des territoires, dans tout ce qu’il y a de plus riche et d’attractif.

Les villages en compétition

– Lavoûte-Chilhac / Auvergne-Rhône-Alpes

– Druyes-les-Belles-Fontaine / Bourgogne-Franche-Comté

– Pontrieux / Bretagne

– Beaulieu-lès-Loches / Centre-Val de Loire

– Lumio / Corse

– Hattonchâtel / Grand Est

– Esquelbecq / Hauts-de-France

– Flagy / Île-de-France

– Entre-Deux / La Réunion / Outre-Mer

– Beaumont-en-Auge / Normandie

– Belvès / Nouvelle-Aquitaine

– Belcastel / Occitanie

– Lassay-les-Châteaux / Pays de la Loire

– Saintes-Maries-de-la-Mer / Provence-Alpes-Côte d’Azur



Publicité





Les gagnants des éditions précédentes

2012 – Saint-Cirq-Lapopie (Midi-Pyrénées)

2013 – Eguisheim (Alsace)

2014 – Cordes-sur-Ciel (Midi-Pyrénées)

2015 – Ploumanac’h (Bretagne)

2016 – Rochefort-en-Terre (Bretagne)

2017 – Kaysersberg (Grand-Est)

2018 – Cassel (Hauts-de-France)

2019 – Saint-Vaast-la-Hougue (Normandie)

2020 – Hunspach Hunspach (Grand-Est)

2021 – Sancerre (Centre-Val de Loire)

2022 – Bergheim (Alsace)

🇫🇷🏠 « 𝗟𝗲 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 𝗽𝗿𝗲́𝗳𝗲́𝗿𝗲́ 𝗱𝗲𝘀 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀 » revient pour sa 12e édition !@bernstephane vous donne rendez-vous demain à 21.10 ! #VillagePréféré @PrefereFrancais pic.twitter.com/Dr80RBv7P3 — France 3 (@France3tv) June 29, 2023

Pour connaître le nom du gagnant, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 et France.TV pour découvrir Le Village Préféré des Français 2023 !