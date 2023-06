« Musiques en fête » du 19 juin 2023 : liste des invités et artistes de ce soir sur France 3

« Musiques en fête » du lundi 19 juin 2023 – « Musiques en fête » est de retour ce soir sur France 3. Cette année, la soirée « Musiques en fête » est présentée par Cyril Féraud et Judith Chaîne. Ils retrouvent les 8000 spectateurs du théâtre antique d’Orange pour un spectacle haut en couleurs.







« Musiques en fête » reste, au fil des années, l’une des émissions préférées des Français. Depuis six ans, elle est devenue incontournable car elle célèbre, dans une ambiance festive et populaire, la musique, toutes les musiques : air d’opéra, opérette, comédie musicale, musique traditionnelle et chanson française. Plus de 200 musiciens se succèdent pendant près de trois heures pour des moments de convivialité, d’émotion et d’excellence. Une vraie fête partagée par des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs.







Opéra, opérette, comédie musicale, musique classique, musiques de film, danse, ainsi que les plus grands succès de la chanson française… À travers une programmation éclectique, c’est un hommage à l’amour et à toutes les musiques qui sera rendu par 20 solistes prestigieux et plus de 150 musiciens d’orchestre et artistes de chœur.

« Musiques en fête » du 19 juin 2023 : liste des invités et artistes

Avec Kevin Amiel, Jean-François Borras, Jane Birkin, Nicolas Cavallier, Chloé Chaume, Julie Cherrier, Nicolas Courjal, Alexandre Duhamel, Aude Extrémo, Julie Fuchs, Armelle Khourdoïan, Florian Laconi, Valentine Lemercier, Mélody Louledjian, Constance Malta-Bey, Armando Noguera, Amélie Robins, Florian Sempey, Seng-Hyoun Ko, Philippe Talbot, Jean Teitgen, Beatrice Uria-Monzon



Et aussi, Le Bagad de Lann Bihoué, le Ballet folklorique La Capouliero, le Chœur de l’Opéra de Parme, La Maîtrise de l’Opéra Grand Avignon, l’Orchestre national de Montpellier.