Plus belle la vie spoiler : Morgane va-t-elle mourir ? Réponse et découverte choc ! (21 juillet 2025)

Morgane va-t-elle mourir dans votre feuilleton marseillais de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Après l’épreuve d’apnée aujourd’hui, la jeune femme s’est mise à convulser et a perdu connaissance… Mais dans l’épisode du lundi 21 juillet 2025, on peut vous dire que Morgane est finalement saine et sauve !











Charlotte de la PTS annonce à Patrick que sa bouteille a été trafiquée, quelqu’un a donc voulu la tuer ! Patrick ouvre une enquête pour tentative de meurtre, il vient l’annoncer à l’instructeur Delmas. Il prend les empreintes de tous les candidats du concours.

Morgane est sous le choc quand elle apprend qu’on a voulu la tuer. Vadim n’est pas étonné et lui confie qu’il pense que c’est Laura qui s’en est pris à elle et à Esteban… Laura assure que ce n’est pas le cas mais Morgane doute.



Plus tard, Charlotte rejoint Jean-Paul et lui annonce qu’elle a un match d’empreinte ! Elle a l’identité du suspect numéro 1 !