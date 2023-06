Arnaques du 19 juin : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Arnaques du 19 juin 2023 – Ce soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !







A suivre dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur 6play







Pour mémoire, ce magazine d’investigation décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher. Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs secrets pour vous attirer dans les mailles de leurs filets mais aussi les conseils avisés d’experts pour vous en prémunir.

Arnaques du 19 juin 2023 : sujets et reportages de ce soir

Le marché de la cuisine se porte à merveille : 7 % de croissance en 2022.

Plus d’une centaine de cuisine se vend toutes les heures en France. Mais comment faire son choix : faut-il s’adresser à un franchisé ou un indépendant ? Faut-il acheter sur une foire ? Les consommateurs que nous avons rencontrés se sont fait avoir : ils ont payé mais n’ont jamais reçu leur cuisine, et ils sont plusieurs dizaines. Alors quels sont les bons plans ? Où trouver les meilleurs prix ? Et surtout, comment ne pas se faire arnaquer ?



C’est l’un des modes de vacances préférés des Français : le camping.

Mais fini les toiles de tente, aujourd’hui on veut plus de confort. Le logement qui fait fureur, c’est le mobil home, une petite maisonnette entre 20 et 40m² tout équipée. Mais certains propriétaires de camping se croient tout permis : non renouvellement de bail, entrave à la vente… et même expulsion du mobil home sur le parking ! Pour certains propriétaires, les vacances ont très mal tourné !

Ses patients l’appellent le chirurgien de l’horreur.

Depuis qu’il les a opérés, ils vivent un véritable cauchemar : douleurs chroniques, port d’un corset, déplacement en fauteuil roulant… Deux d’entre eux seraient même décédés. Au total, on comptabilise plus de 80 plaintes contre ce spécialiste de la colonne vertébrale.

Arnaques du 19 juin 2023 : extrait vidéo

« Arnaques » avec Julien Courbet c’est ce soir, lundi 19 juin 2023 dès 21h10 sur M6 et 6PLAY.