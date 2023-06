« Snackmasters : trouveront-ils la recette secrète ? » du 27 juin : nouvelle émission ce soir sur M6

« Snackmasters : trouveront-ils la recette secrète ? » du 27 juin 2023 – Ce mardi soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour le lancement de sa nouvelle émission « Snackmasters : trouveront-ils la recette secrète ? ». Pour la toute première fois, un défi extraordinaire a été lancé à Thierry Marx et Yoann Conte : ils vont devoir reproduire à l’identique un produit connu de tous, le Big Mac !







A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







« Snackmasters : trouveront-ils la recette secrète ? » du 27 juin 2023

Chips, barres chocolatées, burgers, crèmes glacés… ces produits sont largement consommés et pourtant leurs recettes sont toutes tenues secrètes ! Dans Snackmasters, deux des plus grands chefs du pays se lancent dans un défi extraordinaire : trouver la recette d’un célèbre produit iconique que nous connaissons tous et le reproduire à l’identique !

Pour cette grande première, les chefs Yoann Conte et Thierry Marx devront reproduire le burger le plus connu de France, avec 2 milliards d’unité vendues chaque année : le Big Mac et les frites au goût unique de Mc Donald’s. Les chefs parviendront-ils à reproduire à l’identique ces produits iconiques ? Qui trouvera la recette secrète ? Et qui remportera ce défi culinaire inédit ? Qui deviendra le Snackmaster ?

Vidéo extrait du 27 juin 2023

Pour la toute première fois, un défi extraordinaire a été lancé à Thierry Marx et @yoannconte : ils vont devoir reproduire à l'identique un produit connu de tous ! 🍔 #SnackMasters : trouveront-ils la recette secrète ?, mardi à 21:10 pic.twitter.com/HsMi3zfmpe — M6 (@M6) June 24, 2023

