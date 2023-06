The Voice 2023 : et le gagnant est... (résumé + replay du 3 juin)

The Voice du 3 juin 2023, résumé et replay – C’est parti pour la finale de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Les talents finalistes chantent aux côtés d’Aya Nakamura. Nikos accueille ensuite les 4 finalistes : Arslane, Aurélien, Micha, et Jérémy Levif.







Les finalistes vont chanter ce soir d’abord en solo, puis en duo avec les artistes invités : Patrick Bruel, Christophe Maé, Vitaa et Pierre de Maere. Et ensuite, les deux qui auront recueillis le plus de votes du public chanteront à nouveau et les téléspectateurs désigneront le grand gagnant !







La soirée commence avec Aurélien de l’équipe de Zazie. Il chante « Quand on a que l’amour » de Jacques Brel.

Place ensuite à Jérémy Levif de la team Vianney qui reprend « All by myself » d’Eric Carmen.



On enchaine avec Micha de l’équipe d’Amel Bent, qui chante en duo avec Christophe Maé sur « Casting ».

On continue avec Arslane de l’équipe d’Amel Bent. Il chante « Lettre à France » de Michel Polnareff.

Jérémy Levif revient pour chanter « Un jour je marierai un ange » avec Pierre de Maere.

Place ensuite à Micha, qui interprète « Hallelujah » de Leonard Cohen. Et Aurélien chante « Casser la voix » avec Patrick Bruel. Quant à Arslane, il chante avec Vitaa « A fleur de toi ».

Arrivée de David Guetta sur la plateau de The Voice pour un medley de ses plus grands tubes avec les finalistes.

23h20 : premiers résultats. Les super-finalistes sont Aurélien et Micha !

Ils s’affrontent sur la même chanson, « La quête » de Jacques Brel.

The Voice du 3 juin 2023, et le gagnant est…

23h42 : c’est l’heure du verdict et c’est Aurélien qui est désigné grand gagnant de The Voice 2023.

The Voice du 3 juin 2023, le replay

Cette finale The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours.