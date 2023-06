Ici tout commence spoiler : un terrible accident va venir tout bouleverser !

Ici tout commence spoiler – Après le bal de promo l’an dernier, c’est un nouveau drame qui vous attend dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». A partir du 19 juin, ce sera une semaine sous haute tension pour les élèves de l’Institut Auguste Armand et l’équipe enseignante ! Semaine qui va se finir avec un terrible accident de train.







Alors que tous veulent réussir haut la main leurs examens de fin d’année, et finir en tête du classement, les tensions entre Jasmine et Axel sont au plus haut. L’amour et la compétition ne semblent pas bien cohabiter dans leur couple, et les tentations se multiplient… Surtout que les deux veulent absolument obtenir le titre de Major de Promo et le trio gagnant sera élu lors d’une épreuve exceptionnelle !







Le Chef Leroy (Stéphane Blancafort) propose en effet aux étudiants de venir passer l’ultime épreuve dans le célèbre Train du Gard.

Le jour de l’épreuve, les meilleurs élèves vont découvrir, fascinés, le restaurant sur rail dans lequel ils vont s’affronter devant leurs profs et leurs invités.

Après un affrontement sans merci et alors que les gagnants célèbrent leur victoire, la locomotive du train déraille soudainement, entraînant avec elle un des wagons… et ses passagers !



Très vite, la nouvelle de la catastrophe se répand à l’Institut. Ceux qui sont restés vont trembler pour leurs proches, leurs amis… et commencer à attendre des nouvelles fébrilement.

Les survivants quant à eux vont devoir se battre pour se sortir de la carcasse d’un train qui est devenu pour eux un piège mortel… Vont-ils se retrouver ? Qui va s’en sortir ?

Rendez-vous dès le 22 juin pour des épisodes exceptionnels.

