Tout le monde veut prendre sa place : Laurence Boccolini annonce son départ

Tout le monde veut prendre sa place infos – Laurence Boccolini vient d’annoncer son départ de l’animation du jeu quotidien de France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Après seulement deux saisons, Laurence arrête mais reste sur France Télévision.







« Après réflexion et nombreux échanges avec la chaîne et la production, j’ai pris la décision de ne plus continuer à la rentrée d’animer le jeu ‘Tout le monde veut prendre sa place’ » a déclaré Laurence Boccolini à Pure Médias.







« Ce fut une très belle aventure de deux ans, où j’ai pu vivre de formidables moments auprès de tant de candidats. Cet exercice me remplit de joie à chaque fois. J’en garderai de très bons souvenirs, et je tiens à remercier la production et toute l’équipe technique pour sa bienveillance, son professionnalisme et sa gentillesse »

Elle avait pris la suite de Nagui à l’animation de « Tout le monde veut prendre sa place » il y a deux ans et va donc à son tour laisser sa place. Aucune info pour l’instant sur celui ou celle qui la remplacera mais le jeu sera bien de retour à la rentrée.



