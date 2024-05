Demain nous appartient spoilers : Etienne en prison, un enterrement, les résumés jusqu’au 24 mai 2024

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 24 mai 2024 – Qu’est-ce qui vous attend au milieu du mois de mai dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. Comme chaque dimanche, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 mai 2024.











Publicité





Et on peut déjà vous dire que les multiples dérapages d’Etienne vont le conduire tout droit en prison !

Pendant ce temps là, la prise d’otages de l’hôpital a coûté la vie de Renaud. C’est le mercredi 22 mai que sa famille et ses proches seront réunis pour ses funérailles. Samuel fera ainsi son retour à Sète pour les adieux à son père et Marianne sera évidemment anéantie.

Une nouvelle enquête mène la police vers Grégory, le voisin de Gabriel et Soraya… Et Valentine tente de décrocher un job d’été au domaine de Victor Brunet.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 20 au 24 mai 2024

Lundi 20 mai 2024 (épisode 1689) : En prison, Etienne a des nouvelles de sa famille. Bruno fait une énième bourde. François gâche un tête-à-tête entre Violette et Jordan.

Mardi 21 mai 2024 (épisode 1690) : Sans sa moitié, Marianne perd pied. Pour charmer Diego, Maud décide de sortir le grand jeu. Violette vole un vêtement destiné à l’association.

Mercredi 22 mai 2024 (épisode 1691) : Soraya se réveille avec des sueurs froides. Marianne adresse un dernier adieu à l’amour de sa vie. Au lycée, Lilou est prise la main dans le sac.

Jeudi 23 mai 2024 (épisode 1692) : Pour avoir le cœur net, Soraya et Gabriel jouent les infiltrés. Entre Soizic et Sylvain, le courant ne passe pas. Mission job d’été pour Valentine : Nathan tente le tout pour le tout.

Vendredi 24 mai 2024 (épisode 1693) : Soraya et Victoire enquêtent sur le passé flou de Gregory. Georges s’improvise baby-sitter avec Enora. Au domaine viticole, Victor fait passer le test ultime à Valentine.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Etienne dérape, Manon victime d’un grave accident (vidéo épisode du 1er mai)

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 6 au 10 mai 2024 en cliquant ICI

du 13 au 17 mai 2024 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…