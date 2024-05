13h15 le dimanche du 5 mai : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 5 mai 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec l’épisode 3 de la série « L’assiette française ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2







« 13h15 le dimanche » du 5 mai 2024 : le sommaire

Cette série inédite explore le chemin vers l’excellence culinaire et met en lumière l’impact de la gastronomie française à travers le monde. Elle interroge sur la manière dont chefs, apprentis et producteurs contribuent quotidiennement à promouvoir la cuisine française et à réinventer cet héritage national. Quels défis les cuisiniers d’aujourd’hui et de demain doivent-ils relever ? Au-delà de la simple gastronomie, cette série aborde des thématiques écologiques, sociétales et économiques, tout en accordant une importance particulière aux récits humains et à l’humour.

Le magazine « 13h15 le dimanche » plonge au cœur de cette excellence en suivant plusieurs acteurs de ce domaine. Dans cet épisode, on rencontre deux chefs passionnés et une pâtissière qui met son expertise au service du bien-être et de la nutrition.



Du Japon à la France, en passant par le Pas-de-Calais, les histoires se tissent autour de la cuisine d’ici et d’ailleurs. Le chef Matthieu Dupuis Baumal, habitué des voyages au Japon, emmène cette fois certains membres de son équipe pour découvrir de nouvelles saveurs et techniques, afin de les intégrer dans son restaurant japonais à Aix-en-Provence.

À Busnes, dans le Pas-de-Calais, Christophe Dufossé cherche à valoriser les produits locaux pour maintenir l’équilibre financier de son restaurant étoilé. Pourtant, attirer les clients dans cette région s’avère être un défi de taille.

Quant à Johanna Le Pape, passionnée de sport et championne du monde des Arts sucrés en 2014, elle a connu un tournant dans sa carrière après un burn-out. Elle s’est lancée dans une pâtisserie innovante et engagée, mais doit encore faire ses preuves pour convaincre.