Un si grand soleil du 20 juin : Claire va-t-elle dénoncé les faussaires ? (résumé et vidéo épisode 1172 en avance)

Un si grand soleil du 20 juin, spoiler résumé de l’épisode 1172 en avance – Que a-t-il se passer dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 20 juin 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Claire est en voiture tandis qu’à l’atelier, Hélène pleure, elle dit qu’elle est désolée. Alix lui dit que c’est trop tard, le mal est fait ! Alix reproche à Hélène de les avoir mis dans la merde. Hélène est convaincue que Claire va les dénoncer. Ulysse et Alix ne savent plus quoi faire.







Florent s’inquiétait, Claire rentre et lui explique avoir suivi Hélène et découvert quelque chose qu’elle ne peut pas lui dire. Mais ça n’a aucun rapport avec la disparition de Victor. Claire ne sait pas encore si elle va aller voir la police.



Evan, Chloé et Robin prennent le petit déjeuner. Chloé dit à Robin de ne pas oublier son rendez-vous à la ferme équestre. Evan remarque qu’il n’est pas emballé.

Virgile remarque qu’Alix ne va pas bien. Elle lui dit que cette fois elle va finir en prison… Mais elle ne lui dit rien et lui demande un calin. Pendant ce temps là, Ulysse parle de Claire à Bilal. Il la connait et pense qu’elle va les dénoncer !

Robin parle à Louis du stage imposé par ses parents, il est dégoûté. Louis lui propose de proposer de ses derniers instants de liberté mais Robin dit qu’il ne peut pas. Il rejoint Maëva qui fait un graff. Elle ne comprend pas ce qu’il fait là mais finit par accepter qu’il reste.

Hélène inspecte sa voiture et découvre le capteur GPS. Elle appelle Claire et la confronte. Claire lui dit qu’elle a déjà pris sa décision mais refuse de lui dire ce qu’elle va faire.

Robin et Maëva rentrent ensemble dans le tram. Il va lui envoyer les photos qu’il a pris et demande à revenir la voir. Elle accepte s’il s’occupe des photos et vidéos. Il est content. Mais il réalise qu’il a oublié le rendez-vous à la ferme ! Robin rejoint Ludo avec du retard.

Claire vient voir Alix et elle lui annonce qu’elle a décidé de ne pas la dénoncer. Alix la remercie ! En échange, Claire veut savoir si elle sait quelque chose sur la disparition de Victor. Elle lui assure ne rien savoir, juste qu’il était présent à l’exposition de Marc. Il lui a acheté un cadeau d’anniversaire, il n’est jamais passé le récupérer. Alix lui raconte tout sur la soirée. Il a posé des questions sur Hélène, il s’inquiétait vis à vis de sa rupture avec Christian.

Ludo fait découvrir à Robin la ferme équestre. Ludo comprend que ses parents le forcent pour ce stage. Robin demande à Ludo de mentir, il aimerait passer l’été avec Maëva ! Chloé reçoit un appel de Ludo, qui lui assure que tout s’est bien passé mais qu’il ne pourra pas le prendre. Son associée a déjà pris quelqu’un. Chloé est déçue.

Victor est avec un homme, il le supplie de lui faire confiance… L’homme s’en va, Victor semble désespéré et pleure !

