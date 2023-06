Love Island du 19 juin : Issam et Marwa, c’est fini ! (résumé + replay épisode 49)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 49 du lundi 19 juin 2023 – Place à l’épisode 49 de Love Island ce lundi soir sur W9. Ludivine se confie, elle attend avec impatience l’arrivée du nouveau.







De leur côté, Nicolo et Solène se rapprochent. Marwa les encourage à mettre leur fierté de côté. Et Gabriel laisse son lit à Louana, il dit qu’il essaie de prendre ses distances… Edgar et Cindy se couchent le dos tourné, rien n’est vraiment arrangé entre eux.







Le lendemain au réveil, Nicolo dit avoir pardonné Solène. Et elle le rejoint dans son lit ! Cindy fait un câlin à Edgar qui prend son petit déjeuner et il lui dit qu’il l’aime. Et une petite dispute éclate entre Louana et Nicolo.

Vincent improvise un cours de yoga. Ensuite, Ludivine va parler avec Marwa et elle casse encore Issam, elle pense qu’il est fake avec elle. Elle en parle ensuite avec Gabriel.



Yannick, la nouvelle bombe, arrive et part en date avec Ludivine. Pendant ce temps là, Nicolo et Solène s’embrassent.

Place aux défis du public. Gabriel doit rester attaché une heure à l’islandeuse qu’il trouve la plus attirante, et surprise : il désigne Marwa ! Cindy annonce que Marwa et Gabriel se sont embrassés, Issam le prend mal et fait la tête. Marwa finit par lui avouer que c’était bidon, il n’y a rien eu mais il a mal réagi.

Yannick et Ludivine rentrent à la villa. Tout le monde trouve qu’ils vont bien ensemble. Et au cours de la soirée, Issam prend cher… Gabriel va embrasser Marwa ! Louana n’apprécie pas et s’en va, suivie par Issam.

Love Island, le replay du 19 juin

Si vous avez manqué l’épisode 49 ce lundi 19 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 20 juin à 20h sur W9 pour suivre l’épisode 50.