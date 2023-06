Un si grand soleil spoilers : Claire démasque Hélène, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 19 au 23 juin 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 19 au 23 juin 2023 – C’est samedi et le week-end commence. Si vous êtes déjà curieux de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Claire va continuer de suivre Hélène. Et celle-ci la mène tout droit jusqu’à l’atelier où Ulysse fait les faux tableaux ! Claire va-t-elle décider de les dénoncer à la police ? Alix panique et se voit déjà en prison, elle trouve du réconfort auprès de Victor. De son côté, Robin se rapproche de Maéva au lycée.

Et Johanna tient sa vengeance sur Claudine alors qu’un nouvel élément vient relancer l’affaire Delarive.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 19 au 23 juin 2023

Lundi 19 juin 2023, épisode 1171 : Claire va enfin découvrir ce que cachait sa meilleure ennemie… mais ce ne sera pas du tout ce à quoi elle s’attendait.

Mardi 20 juin 2023, épisode 1172 : Robin se rapproche d’une fille du lycée en découvrant sa passion. De son côté, Claire a enfin toutes les cartes en mains pour se venger de sa meilleure ennemie. Décidera-t-elle de l’envoyer croupir en prison ?

Mercredi 21 juin 2023, épisode 1173 : Le procureur reçoit mystérieusement un nouvel élément qui pourrait changer le cours de l’affaire Delarive. Qui est le corbeau ? Quant à Manu, il hérite d’une nouvelle enquête dans laquelle un nom très familier pourrait bien apparaître.

Jeudi 22 juin 2023, épisode 1174 : Grâce à un de ses amis, Claire pourrait bien trouver une nouvelle piste pour retrouver la trace du disparu. De son côté, Margot redoute de retourner travailler, car elle sait qu’elle doit crever l’abcès avec sa cheffe.

Vendredi 23 juin 2023, épisode 1175 : Florent se renseigne sur une mystérieuse femme évadée de prison. Hélène, quant à elle, adopte une technique bien plus … brutale pour avancer dans son enquête. Pendant ce temps Robin et Maéva se rapprochent, jusqu’à ce que Robin fasse une gaffe.



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 19 au 23 juin 2023

