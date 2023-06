Un si grand soleil du 29 juin : Claire confronte Victor (résumé et vidéo épisode 1178 en avance)

Un si grand soleil du 29 juin, spoiler résumé de l’épisode 1178 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 29 juin 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Victor est au commissariat avec Manu, il lui assure qu’avec Laurence Roussillon, c’est uniquement une relation épistolaire. Il assure ne pas l’avoir vue et ne pas savoir qu’elle avait une permission. Il prétexte être juste parti pour s’isoler car il n’allait pas très bien. Manu lui dit d’arrêter de le prendre pour un idiot et continue l’interrogatoire.







Robin laisse un message à Maéva. Chloé lui rappelle qu’ils ont au resto le soir, elle remarque que Robin n’a pas l’air bien mais il refuse de lui raconter et s’emporte. Pendant ce temps là, Maéva supprime les messages de Robin sans les écouter. Et quand sa mère lui parle de Robin, elle s’énerve.



Claire est avec Florent et s’inquiète toujours pour Victor, qu’elle n’arrive pas à joindre. Victor débarque au même moment ! Il a passé la nuit au commissariat. Claire est en colère, elle veut qu’il lui raconte ce qui s’est passé.

Manu explique à Becker qu’il n’a pas réussi à faire parler Victor. Mais il est convaincu qu’il a aidé Laurence Roussillon. Il n’a pas de preuve mais le met sous surveillance. Pendant ce temps là chez Claire, Victor ment à Claire et Florent. Claire est en colère mais il ne lâche rien et s’en va.

Thaïs appelle Robin, elle prend des nouvelles. Robin lui explique que Maéva le ghoste. Il demande à Thaïs de l’aider à en savoir plus mais elle lui conseille d’aller la voir directement… Robin se rend chez Maéva. Elle lui ouvre et lui reproche de débarquer. Maéva lui dit qu’elle n’a pas besoin de lui. Robin insiste, elle s’adoucit et accepte qu’il reste.

Victor revient aux Sauvages et s’excuse auprès d’Emma et Enzo. Hélène débarque, Victor est désolé de les avoir inquiétés.

Robin s’en va et croise Carine, la mère de Maéva. Elle l’invite à dîner, il décline et Maéva reproche cette invitation à sa mère. Carine est contente qu’ils soient réconciliés, Maéva avoue qu’elle avait de mauvais à prioris sur lui. Pendant ce temps là, Chloé s’inquiète et en parle à Evan. Robin rentre, Chloé et Evan proposent d’autres vacances avant la Grèce. Robin s’emporte et leur reproche de ne penser qu’à claquer de l’argent.

Victor retrouve Virgile, il lui dit qu’il a besoin d’argent. Il veut lui revendre ses parts de la paillotte. Virgile ne veut pas racheter les Sauvages et Victor propose de lui brader pour 30.000 euros. Victor semble désespéré. Virgile ne comprend pas et lui demande ce qui se passe. Il ne peut pas accepter et n’a pas l’argent. Victor lui dit que c’est une question de vie ou de mort !

