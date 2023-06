Un si grand soleil du 30 juin : Victor dérape (résumé et vidéo épisode 1179 en avance)

Un si grand soleil du 30 juin, spoiler résumé de l’épisode 1179 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 30 juin 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Virgile parle à Alix de la demande de Victor mais il n’a pas l’argent et n’a aucune envie de retourner bosser aux Sauvages. Alix ne comprend pas, ils sont au bord de la dispute. Pendant ce temps là, Victor est à la banque. Il demande à Laetitia un prêt de 30.000 euros pour les Sauvages, il veut refaire la déco… Laetitia ne voit pas d’inconvénient mais il veut les fonds tout de suite. Laetitia lui dit qu’elle veut des devis mais Victor dit qu’il va tout faire seul. Victor s’énerve et lui dit qu’il n’a pas le temps !







Publicité





Manu est avec Thierry et ils voient Victor repartir de la banque. Manu dit à Thierry de ne pas le lâcher et s’en va.



Publicité





Réunion au cabinet BGL, Claudine parle des répercutions de l’affaire Delarive. Johanna et Claudine se disputent, Florent essaie de calmer le jeu. Claudine annonce avoir signé un contrat cadre avec OCI, elle s’est engagé auprès d’Elisabeth que Guilhem ne sera pas sur le dossier.

Laetitia est avec Manu, ils parlent de Camille. Manu interroge Laetitia sur Victor. Elle lui parle du secret professionnel mais Manu lui dit qu’ils vont juste perdre du temps… Laetitia lui dit donc ce qu’il voulait, elle l’a trouvé très stressé et en besoin d’argent urgent.

A la ferme pédagogique, la fille du voisin lui annonce qu’il a changé d’avis, il ne veut plus du label bio !

Margot parle avec Florent, il la félicite pour son travail et elle lui confie que les tensions entre Claudine et Johanna sont pesantes.

Virgile appelle Claire pour lui parler de Victor et de son offre. Il lui explique avoir refusé et ne pas comprendre. Claire est très inquiète, elle sait juste qu’il lui ment.

Noémie est avec Elodie, Akim l’appelle. Il l’attend chez son frère pour dîner, elle lui explique ses soucis et lui assure qu’elle arrive.

Thierry suit Victor et prend des photos. Victor fait visiter les Sauvages à un potentiel vendeur ! Enzo les surprend, Victor lui ment en disant que c’est une vieille connaissance… Enzo lui demande s’il va vendre, il parle d’une recherche d’associé et s’énerve. En rentrant chez lui, Enzo en parle à Claire. Elle ne sait plus quoi faire et Enzo lui reproche de baisser les bras…

Pendant ce temps là, Noémie est à la coloc. Elle parle des soucis avec son voisin, qu’elle doit faire changer d’avis. Margot a une idée, elle en parle à Ludo…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 14 juillet 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 30 juin extrait,

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.