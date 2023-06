« Nos jours heureux » : votre film ce soir sur M6 (30 juin)

« Nos jours heureux » au programme TV du vendredi 30 mai 2023 – Ce soir M6 vous rediffuse le film « Nos jours heureux ». Un film réalisé par Éric TOLEDANO et Olivier NAKACHE avec Jean-Paul ROUVE, Marilou BERRY, et Omar SY.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Nos jours heureux » : l’histoire

C’est l’été. Vincent Rousseau va diriger pour la première fois une colonie de vacances. Dès le quai de la gare, entre petites histoires et gros soucis, il se retrouve plongé dans un univers qu’il croyait connaître. Il va devoir faire face durant trois semaines à des gamins intenables, des animateurs déjantés et la visite surprise de l’inspecteur de « Jeunesse et Sport ». Les colonies de vacances ne sont pas des vacances pour tout le monde !…v

Avec Jean-Paul ROUVE (Vincent), Marilou BERRY (Nadine), Omar SY (Joseph), Lannick GAUTRY (Daniel), Julie FOURNIER (Lisa), Joséphine DE MEAUX (Caroline), et Jean BENGUIGUI (Mimoun)



VIDEO « Nos jours heureux », la bande-annonce

Bien plus qu'une colonie de vacances, des souvenirs fabuleux pour la vie ! 🥰#NosJoursHeureux, vendredi à 21:10 pic.twitter.com/NJPRcROtiR — M6 (@M6) June 28, 2023