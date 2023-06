Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 23 juin 2023

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 23 juin 2023 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Claire recherche toujours son père ! Victor a disparu et elle s’inquiète de plus en plus… En enquêtant sur Hélène, Claire découvre ce qu’elle cache et elle pourrait bien l’envoyer en prison !

De son côté, Manu démarre une nouvelle enquête et Florent doit se renseigner sur une femme évadée de prison…

Quant à Robin, au lycée il se rapproche de Maéva.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 19 au 23 juin 2023

Lundi 19 juin 2023, épisode 1171 : Claire va enfin découvrir ce que cachait sa meilleure ennemie… mais ce ne sera pas du tout ce à quoi elle s’attendait.

Mardi 20 juin 2023, épisode 1172 : Robin se rapproche d’une fille du lycée en découvrant sa passion. De son côté, Claire a enfin toutes les cartes en mains pour se venger de sa meilleure ennemie. Décidera-t-elle de l’envoyer croupir en prison ?

Mercredi 21 juin 2023, épisode 1173 : Le procureur reçoit mystérieusement un nouvel élément qui pourrait changer le cours de l’affaire Delarive. Qui est le corbeau ? Quant à Manu, il hérite d’une nouvelle enquête dans laquelle un nom très familier pourrait bien apparaître.

Jeudi 22 juin 2023, épisode 1174 : Grâce à un de ses amis, Claire pourrait bien trouver une nouvelle piste pour retrouver la trace du disparu. De son côté, Margot redoute de retourner travailler, car elle sait qu’elle doit crever l’abcès avec sa cheffe.

Vendredi 23 juin 2023, épisode 1175 : Florent se renseigne sur une mystérieuse femme évadée de prison. Hélène, quant à elle, adopte une technique bien plus … brutale pour avancer dans son enquête. Pendant ce temps Robin et Maéva se rapprochent, jusqu’à ce que Robin fasse une gaffe.



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

