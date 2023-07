« 20h30 le dimanche » du 30 juillet 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2. Quel est le sommaire aujourd’hui de ce numéro intitulé « Le mont Blanc autrement » ?







« 20h30 le dimanche » du 30 juillet 2023 : le sommaire

Gravir le plus haut sommet d’Europe occidentale par la voie « historique », pleine de dangers, exposée aux avalanches… Le magazine « 20h30 le dimanche » du 30 juillet 2023 a suivi une cordée qui relève ce défi du « mont Blanc autrement » avec un grand nom de l’alpinisme, le guide Christophe Profit.

Gravir le mont Blanc, ses 4 807 mètres et des poussières, le plus haut sommet d’Europe occidentale : ils sont 20 000 alpinistes à tenter l’ascension chaque été par la voie dite “normale”. Egalement appelée « voie du Goûter », comme le célèbre refuge au sommet de l’aiguille du même nom, elle est aujourd’hui surfréquentée, au point que son accès a dû être limité.

Pour vivre la montagne sans la foule, quelques intrépides choisissent l’itinéraire « historique », beaucoup plus dangereux, exposé aux avalanches. C’est celui qui passe par le refuge des Grands Mulets, perché à 3 057 mètres d’altitude sur un piton rocheux. C’est par là que le 8 août 1786, les pionniers Michel Paccard et Jacques Balmat ont pour la première fois atteint le sommet.

Dans les pas des pionniers

Pour le magazine « 20h30 le dimanche », Marc de Langenhagen, Bertrand Delapierre et Guillaume Salasca ont suivi une cordée menée par un guide célèbre : Christophe Profit. L’alpiniste aujourd’hui sexagénaire a été membre du Groupe militaire de haute montagne (GMHM). Un repaire de spécialistes du « base jump », cette discipline digne de James Bond qui consiste à sauter d’une paroi avant d’ouvrir son parachute…

Christophe Profit est une légende de l’alpinisme, l’un de ceux qui ont ouvert des voies glaciaires dans les années 80. A son actif aussi, l’ascension hivernale des trois plus célèbres faces nord des Alpes : l’Eiger, le Cervin et les Grandes Jorasses.

Un reportage de Marc de Langenhagen, Bertrand Delapierre et Guillaume Salasca.



