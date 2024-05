Les 12 coups de midi : un impressionnant record pour Emilien, quand sera-t-il éliminé ? Réponse !

Publicité





Les 12 coups de midi, l’élimination d’Emilien – Emilien a franchi la barre du million d’euros hier dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Après avoir décroché l’étoile mystérieuse, il totalise 1.039.071 euros de gains et cadeaux !





Il n’a pas encore dépassé Bruno en nombre de participations mais il est devant lui en terme de gains.







Publicité





Emilien est ainsi devenu le plus grand gagnant d’un jeu télévisé en France avec ce record de gains.

Notez qu’il dépassera Bruno à la place de numéro 1 des plus grands Maître de Midi le 3 juin prochain. Et il devrait être éliminé le dimanche 9 juin. Une chose est sûre, Emilien impressionne et il n’est pas prêt d’être détrôné !



Publicité





En attendant, retrouvez Emilien ce vendredi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».