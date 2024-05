Mask Singer : qui est sous le costume du Léopard ? Les indices !

Publicité





Mask Singer saison 6 le Léopard – Plus que quelques heures avant le prime 3 de la nouvelle saison inédite de « Mask Singer ». Camille Combal accueillera les 8 costumes en compétition et une star internationale. Et parmi les costumes, le Léopard ne passe pas inaperçu ! Allons voir ce que révèlent les indices à disposition…











Mask Singer saison 6 : qui est sous le masque du Léopard ?

Zoom sur le costume du Léopard. Chez Stars-Actu, dès qu’on l’a entendu chanter on a reconnu… Chimène Badi ! Et Kev Adams a activé son prono d’or. Il a démasqué très vite le Léopard !

Indice n°1 : « Ce n’est pas la première fois que vous me voyez dans un costume »

Indices donnés sur le prime 1 :

– Il est marrant même s’il n’a pas son pareil pour vous tirer les larmes

– Il a d’ailleurs lui aussi versé des larmes

– La première fois qu’il est apparu sur vos écrans, ça a tout de suite matché. En prime direct !

– Il n’a pas changé d’avis sur ce qu’il voulait faire, c’était ça ou rien. Ça ou mourir, comme son idole !

– Il est là devant vos yeux depuis si longtemps déjà

Indices visuels / sonores : une étoile, un château, un écran de télé, un piano, une carte « 60 ans, joyeux anniversaire »

Propositions des enquêteurs : Eve Angeli, Nolwenn Leroy, Armande Altaï



La dernière prestation du Léopard sur « L’histoire de la vie » du Roi Lion

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Léopard ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 17 mai 2024 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+.