Demain nous appartient du 17 mai : Mariane effondrée face à Renaud (résumé + vidéo épisode 1688 en avance)

Demain nous appartient du 17 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1688 de DNA – C’est une terrible épreuve que va devoir affronter Marianne ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Renaud est entre la vie et la mort !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 17 mai 2024 – résumé de l’épisode 1688

A l’hôpital, la police intervient alors que Malbec vient de tirer sur Renaud. Celui est dans un bain de sang et doit être opéré d’urgence. Marianne est effondrée alors que Renaud lui dit que ça va aller… Mais c’est une fin tragique qui les attend. Les collègues de Renaud ne vont pas réussir à le sauver. Et William avoue à Marianne que Malbec le visait quand Renaud s’est interposé.

Pendant ce temps là, Mélody fait des infidélités à Georges. Et Violette se sert de l’association pour parvenir à ses fins.

VIDÉO Demain nous appartient du 17 mai – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

