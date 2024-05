« Le campus des hypocrites » : votre téléfilm ce 17 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le campus des hypocrites » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 17 mai 2024 – Ce vendredi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le campus des hypocrites ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Le campus des hypocrites » : l’histoire, le casting

Eliza De La Cruz a récemment été nommée à la tête du comité de sélection d’une prestigieuse université. Engagée dans une relation avec James Holbrooke, un sénateur en pleine campagne, elle se retrouve confrontée à une décision délicate lorsque le fils de ce dernier postule pour un master très réputé. Les conflits d’intérêts et les soupçons compliquent la situation, et Eliza découvre que le fils de son amant n’est pas celui qu’il prétend être. Avec des places extrêmement convoitées dans ce programme, le danger est omniprésent…

Avec : L.A. Sweeney (Eliza De La Cruz), James Gallanders (James Holbrooke), Eden Cupid (Charlotte Lexington), Hannah Galway (Katie Wintermeyer), Liam Lynch (Nathan Holbrooke)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Nouveau lycée, nouveau danger ».

« Nouveau lycée, nouveau danger » : l’histoire et le casting

Kelly retourne dans sa ville natale pour reprendre le vignoble familial et rattraper le temps perdu avec sa fille, Béa, qu’elle a peu vue grandir à cause de sa carrière. Elle retrouve son amour d’enfance, Luke, et Béa se fait rapidement des amis, rencontrant même un charmant jeune homme. Cependant, leur bonheur est menacé lorsqu’un mystérieux inconnu commence à harceler Béa, devenant de plus en plus menaçant…

Avec : Helena Mattson (Emma Kirk), Emma Fuhrmann (Béatrice Kirk), Daniel Hall (Luke), Matthew Erick White (Bryan)