« 20h30 le samedi » du 22 juillet 2023 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse







Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 22 juillet 2023 : les reportages

Cette semaine, prenons le temps d’aller lentement… avec le Train jaune, au cœur des Pyrénées-Orientales. Au cœur de l’été, le magazine « 20h30 le samedi » vous invite au voyage… à 30 kilomètres-heure de moyenne, au rythme du petit train qui sillonne les Pyrénées-Orientales depuis plus d’un siècle – cent quinze ans exactement.

Dans ce reportage, c’est Julien, conducteur sur cette ligne historique, qui nous propose une ode à la contemplation entre mer et montagne. Thibault Pomares, Frédéric Capron et Alexandru Sechilariu ont embarqué avec lui dans ce TER peu ordinaire, pour un périple en pays catalan. Départ de Villefranche-de-Conflent, arrivée à Latour-de-Carol, à la frontière espagnole. En tout, vingt-deux escales parmi lesquelles Osséja, Saillagouse, Estavar ou Font-Romeu… Sans oublier la gare la plus haute de France, Bolquère-Eyne, perchée à presque 1 600 mètres.



🔵 Panoramas à couper le souffle et ponts vertigineux

En 1903 (l’année où les travaux ont débuté), c’était une véritable prouesse de construire cette ligne ferroviaire pour désenclaver les villages de montagne. Sa mise en service a nécessité la construction de centaines d’ouvrages (pas moins de 650 au total !), dont une vingtaine de tunnels et une quarantaine de ponts. Quant au système de traction électrique alimenté par un troisième rail latéral qui permet au Train jaune d’escalader les reliefs, c’est une exception sur le réseau SNCF.

La ligne de Cerdagne a conservé le même tracé au fil des ans. Elle continue à parcourir ses 63 kilomètres dans des panoramas à couper le souffle, avec plus de 1 000 mètres de dénivelé. Elle traverse la Têt sur l’immense viaduc Séjourné, suspendu à 65 mètres de hauteur… L’ouvrage a été inauguré le 18 juillet 1910 avec le premier tronçon de la ligne, qui s’arrêtait alors à Mont-Louis. Le succès du Train jaune a été immédiat. Aujourd’hui, « le Canari », comme le surnomment affectueusement les habitants, veut rester un train du quotidien, même s’il a convaincu les touristes de monter à bord pour voyager autrement.

Un voyage signé Thibault Pomares, Frédéric Capron et Alexandru Sechilariu.

