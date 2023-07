« 20h30 le samedi » du 8 juillet 2023 : les invités de Laurent Delahousse

« 20h30 le samedi » du 8 juillet 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Il s’intitule « Le monoï, parfum de paradis », et on propose maintenant de sommaire du jour !







Publicité





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 8 juillet 2023 : les reportages

« 20h30 le samedi » vous emmène à plus de 15 000 kilomètres de la métropole, dans un morceau de France situé dans le Pacifique, entouré de lagons turquoise et de paysages paradisiaques : la Polynésie française.

Si le paradis a un parfum, c’est bien celui du monoï, ce mélange d’huile de coco et d’huile de fleur de tiaré réputé pour ses vertus de soin et de beauté grâce à son pouvoir hydratant. Utilisé il y a plus de deux mille ans par les ancêtres des peuples polynésiens, les Maohis, le monoï fait partie intégrante de la culture locale et de l’art de vivre des familles.

🔵 Fidèle aux recettes des grands-mères tahitiennes

A Tahiti, quatre fabricants exportent plus de 400 tonnes de monoï par an dans le monde entier. Le magazine a rencontré Jérémy, qui fabrique du monoï certifié « appellation d’origine », mais aussi Robert, l’un des derniers Tahitiens à encore concocter son monoï de façon traditionnelle, comme sa grand-mère le lui a appris.

Un reportage de Paul Degenève, Thomas Delorme et Matthieu Houel.



Publicité





Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV