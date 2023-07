66 minutes du 23 juillet : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

66 minutes du 23 juillet 2023, sommaire et reportages – Comme chaque dimanche après-midi, rendez-vous en ce dimanche 23 juillet dès 16h45 sur M6 pour trois numéros de « 66 minutes grand format » présentés par Xavier de Moulins. On vous propose dès maintenant de découvrir le sommaire et il s’agit de rediffusions !







Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.

66 minutes du 23 juillet : sommaire et extraits vidéos

A 16h45 : « Parcs d’attractions : un nouveau dans la cour des grands »

Au coeur du Bois de Boulogne à Paris, le Jardin d’Acclimatation a l’ambition aujourd’hui de devenir, avec ses 2 millions de visiteurs par an, le 3ème parc d’attractions en France.



A 17h45 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Sujet non communiqué par la chaîne

A 18h45 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Sujet non communiqué par la chaîne