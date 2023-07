Ça commence aujourd’hui du 6 juillet 2023 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 6 juillet 2023, le sommaire – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Harcèlement, rumeurs, trahisons : ils ont été piégés par un proche ».







Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 6 juillet 2023, « Harcèlement, rumeurs, trahisons : ils ont été piégés par un proche »

Faustine Bollaert rencontre trois jeunes invités qui ont été victimes de chantage et de rumeurs de la part d’un(e) ex. Photos intimes dévoilées, graves accusations pour salir leur réputation, ils ont vécu des épreuves particulièrement difficiles et se confient avec courage cet après-midi sur France 2.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 6 juillet 2023

En usurpant son identité sur les réseaux sociaux, son ex-petite amie a fait passer Elryck pour un terroriste et violeur, faisant de sa vie un cauchemar.



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Harcèlement, rumeurs, trahisons : ils ont été piégés par un proche », c’est ce jeudi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.