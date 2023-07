Camping Paradis du 25 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Camping Paradis du 25 juillet 2023 – Ce mardi et comme tous les après-midis de la semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propoose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 25 juillet 2023 : l’épisode « La famille sans parents »

Tom est ému d’accueillir au camping Lucie qui, depuis la mort récente de ses parents, a la garde de son frère et de sa sœur : Camille et Simon. Mais la petite famille va devoir faire face à l’arrivée de leur oncle et tante qui ont décidé de demander la tutelle des deux plus jeunes, encore mineurs. Tom doit manager l’équipe face à la venue de madame Vernon, une inspectrice venue contrôler le camping, une femme de poigne et ultra vigilante. Tom n’avait pas prévu de tomber au même moment sur son sosie, ce qui va créer quelques méprises…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes / Serge Leblanc), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Florence Coste (Lucie), Camille Aguilar (Camille), Valérie Dashwood (Cécile), Cédric Chevalme (Sébastien), Patrick Paroux (Parizot), Grégoire Plantade (Simon), Peggy Martineau (Nadine), Alex Skarbek (Michel), Jeanne Lambert (La campeuse), Grégory Di Meglio (Doublure Serge), Frédéric Lemaistre (Doublure Tom)

Avec la participation de : Dominique Frot (Mme Vernon)



Et à 15h40 l’épisode « Mystère au camping »

Tom accueille au camping Alexandre et sa femme, Sonia, qui attendent un heureux évènement. Sonia avoue rapidement à Tom avoir invité Eric, le père d’Alexandre avec qui il est fâché depuis des années pour les réconcilier, avant la naissance du bébé. Mais Alexandre refuse de voir son père… David, le cousin d’Audrey, auteur de livres à succès pour adolescents, vient au camping pour essayer de retrouver de l’inspiration. Il rencontre un jeune, Charlie, persuadé que David est son père…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Sören Prévost (David), Serge Dupire (Eric), Nathalie Besançon (Florence), Lucie Jeanne (Maud), Patrick Paroux (M. Parizot), Martin Barlan (Alexandre), Jeanne-Marie Ducarre (Sonia), Titouan Laporte (Charlie)