Capital du 16 juillet 2023 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 16 juillet 2023 : sommaire et reportages de ce soir

Intégrer le classement des « Plus Beaux Villages de France » peut changer le destin d’une commune. Disposer d’un label leur garantirait 20 à 40% de fréquentation touristique en plus par an.

Grâce à cette distinction, Yvoire (Haute-Savoie), à peine mille habitants, est devenue une destination incontournable de l’été. Chaque jour, dix mille vacanciers viennent découvrir cette cité médiévale. Un afflux de touristes qui fait les bonnes affaires des restaurateurs, commerçants, hôteliers, mais aussi des propriétaires de gîtes et des agents immobiliers.

En 30 ans, les labels et classements se sont multipliés : « Villages fleuris », « Les Plus Beaux Villages de France », « Villages de Charme », « Petites Cités de Caractère ». Derrière ces distinctions se cachent des associations qui prospèrent. Quels sont les critères de sélection de ces différents labels ? Combien doivent payer les villages pour espérer faire partie de ces classements ?

Pour les habitants, ces distinctions sont aussi synonymes de dépenses supplémentaires : fenêtres en PVC interdites, ravalement de façades obligatoires. Parfois, la fronde s’organise au grand dam des maires. À Pradelles (Haute-Loire), le village risque de perdre son label et donc plusieurs milliers d’euros de retombées économiques.

