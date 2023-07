Demain nous appartient spoiler : un couple va avoir un bébé ! (vidéo épisode du 20 juillet)

Demain nous appartient spoiler – Carnet rose sous le soleil de Sète dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, un couple va devoir se préparer à avoir un bébé !







Publicité











Publicité





Damien a des soupçons sur Audrey… Il pense qu’elle est peut être enceinte ! Damien se confie à Nordine au commissariat, et il confirme ses doutes… Damien ne se sent pas prêt pour un bébé, il flippe ! Et dans le même temps au Spoon, Audrey pense elle aussi qu’elle est enceinte et elle en parle à Mona. Avec déjà quatre enfants à la maison, on ne peut pas dire que ça l’enchante !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Aaron ment à Lisa (vidéo épisode du 19 juillet)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1474 du 20 juillet 2023 : Audrey enceinte

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.