Echappées Belles du 8 juillet : direction la Vendée ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 8 juillet 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, deux rediffusions : « Cap sur la Vendée » suivi de « Périgord, la nature en héritage ».







A suivre dès 20h55 sur la chaîne







Echappées Belles du 8 juillet, à 20h55 – « Cap sur la Vendée »

La Vendée, c’est 6720km de territoire sur lequel on trouve une impressionnante variété de paysages : îles, marais, rivières, bocages, marais salants, grandes plages littorales. Cette variété se retrouve aussi dans la personnalité et le profil des gens qui y vivent, ou y séjournent. Ainsi, on retrouve en Vendée des personnes très attachées à leurs traditions qui ne quitteraient leur territoire pour rien au monde ; des Vendéens qui partent mais reviennent régulièrement : toujours rappelés par leur terre natale ; ou encore des amoureux du coin : attirés par la Vendée comme on l’est par un rêve. Qu’ils soient habitants ou touristes, ils se réunissent tous sur ce territoire à l’image d’une petite France dont les paysages sont époustouflants, animés par un socle de valeurs : comme celui de la famille et de l’engagement. Ismaël part à la rencontre de ces gens de caractère, qui ne vivent pas à moitié et assument leurs choix de vie, quels qu’ils soient.

Comment expliquer que les Vendéens, qu’ils soient très ruraux, modestes, chic ou bobo, trouvent le même bonheur à passer leur vie sur ce territoire ? Qu’est-ce qui réunit en Vendée, ces personnalités très différentes ? Où trouvent-elles la force d’entreprendre de si grands projets ?

Les reportages : Ils n’ont d’yeux que pour leur île / Douce Vendée de notre enfance / L’enfant du Marais / Ensemble pour l’avenir / Nouveaux profils paysans / Le Puy du Fou ou un esprit d’entreprise /



Echappées Belles du 8 juillet à 22h30 – « Périgord, la nature en héritage »

Ismaël se promène sur les routes de campagne du Périgord en direction de Saint-Amand de Coly, classé parmi les « Plus beaux villages de France ».

Il est accompagné par Aude, Fille de Hubert de Commarque et propriétaire du château qui souhaite lui faire découvrir son Périgord de coeur.

Aujourd’hui c’est jour de transhumance ! Aude tenait à ce qu’Ismaël vive cette expérience avec son amie Anne, bergère. C’est le moment pour Aude de présenter la demeure familiale à Ismaël. Il s’agit d’un château !Ils rejoignent Frédéric, perché en haut de la tour. Il est celui en charge de l’entretien des pierres qui composent le donjon, cette tour de 80 m de haut qui surplombe le château. Et pour cela il le fait en escaladant les murs qui composent cette tour. Ismaël osera t il lui proposer un coup de main, et affronter son vertige ?

Après quelques frayeurs, le père d’Aude, Hubert, vient les rejoindre pour un diner très particulier .

Le lendemain, Ismaël se trouve à bicyclette en plein coeur du Périgord Noir, sur la route reliant Montignac Lascaux aux Eyzies. Il arrive devant la pépinière des Fleurs du Biars, où Patrick, propriétaire des Jardin d’Eyrignac, lui a donné rendez-vous. Après avoir mis les quelques achats pour le jardin et le vélo d’Ismaël dans le coffre de la fourgonnette, Patrick emmène Ismaël découvrir ce qu’il appelle son « trésor végétal ».

Patrick explique à Ismaël que depuis 500 ans, 22 générations de la même famille se sont succédées à Eyrignac, un cas rare en France car les domaines ont souvent changé de main aufil des siècles. Chaque parcelle de ses jardins a une histoire et un fonctionnement qui lui est propre. Patrick propose à Ismaël de participer à la taille des charmes avec les quelques jardiniers appelés à la rescousse. Justement Gilles, le fils de Patrick, est à leur côté.

Plus tard, Ismaël est accompagné de Laurent, sur les berges de la Dordogne, sur les hauteurs de Vezac. L’activité du jour : la Via Ferrata !

Ismaël retrouve ensuite Uyen à Combrillac. Elle s’active dans les vignes de sa ferme. Dans une autre vie, Uyen était conseillère juridique spécialisée sur les questions de biodiversité et de protection de la nature à Bruxelles.

A l’origine, l’idée était d’apporter de la biodiversité en créant un pôle de plantes aromatiques et médicinales aux abords de vignes. Aujourd’hui, le projet est devenu plus global et a grandi pour s’instruire dans « un cycle de vie » en permaculture

Uyen et son compagnon , Florent, démontrent que dans leur ferme tous les êtres sont liés les uns aux autres et vivent en harmonie. A l’entrée de la ferme, Ismaël se retrouve entouré d’un groupe de femmes.

Elle explique à Ismaël qu’elle a créé une initiative pour les femmes agricultrices qui prône l’apprentissage par l’entraide et la solidarité. Dans le cadre de cette démarche, elle organise des ateliers pour les femmes, et aujourd’hui c’est « apprendre à conduire un tracteur ».

Le lendemain , Ismaël se réveille doucement sur le domaine de Uyen et Florent.

Il a passé la nuit dans leur caravane « au fond du jardin ». Il est rejoint par Uyen qui lui propose une balade dans leur immense jardin sauvage. Ils remplissent leurs paniers de plantes sauvages avec pour objectif la confection d’un plat original aux saveurs de prairies et de sous-bois. Après quelques explications autour de la fermentation et de ses bien-fait, Uyen propose à Ismaël de s’essayer à leur dégustation et l’invite à déjeuner.

Les reportages : La nature au coeur du Périgord / Les grottes de Maxange / Les jardins de Maqueyssac / Jardins exotiques / Microsmos, la nature du Périgord à hauteur d’insecte / Ils repensent l’agriculture autrement.

