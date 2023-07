Un si grand soleil spoilers : Becker déterminé, Christophe dérape, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 10 au 14 juillet 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 10 au 14 juillet 2023 – En ce début de week-end et pour beaucoup de vacances, vous êtes déjà impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire que Becker va être déterminé à démasquer le coupable qui a gazé Vincent et provoqué sa mort. Thierry est clairement dans le viseur de ses collègues…

Et alors qu’un clash éclate pendant la dégustation organisée par Ludo et Noémie, Christophe retombe dans ses travers… Il a une nouvelle cible et passe encore une fois à l’acte ! Se fera-t-il enfin prendre ?

Un si grand soleil spoilers les résumés du 10 au 14 juillet 2023

Lundi 10 juillet 2023, épisode 1191 : Alors que l’ambiance est à couper au couteau au commissariat, Becker est déterminé à faire éclore la vérité, quoi qu’il en coûtera…

Mardi 11 juillet 2023, épisode 1192 : Christophe est de plus en plus hanté par ses pulsions. Parviendra-t-il à y résister ? Un article du Midi Libre met le feu aux poudres : y aurait-il une taupe au commissariat ?

Mercredi 12 juillet 2023, épisode 1193 : Ludo et Noémie organisent un événement dans une exploitation agricole. L’ambiance est bon enfant… jusqu’à ce qu’un gros clash éclate.

Jeudi 13 juillet 2023, épisode 1194 : Alors qu’un coup de théâtre se produit au commissariat, Christophe sympathise de plus en plus avec l’un de ses clients. Quant à Hugo, il est en boucle sur son obsession.

Vendredi 14 juillet 2023, épisode 1195 : Alors que Chloé se pose de multiples questions sur les raisons du comportement de Marc, au commissariat, la suspicion est à son comble…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Margot inquiète (VIDÉO épisode du 11 juillet)

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 10 au 14 juillet 2023

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.