Fort Boyard du 8 juillet 2023 : ce soir l’équipe de Vianney (VIDEO)

Fort Boyard du samedi 8 juillet 2023 Ce soir et comme chaque samedi de l’été, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour le lancement de la saison 2023 de Fort Boyard. Pour ce second numéro de la saison, l’équipe est composée ce soir de Vianney, Alexis Michalik, AZ, Jo-Wilfried Tsonga, Laure Boulleau et Maëva Coucke.







Publicité





A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







Publicité





Ce soir, le Père Fouras a décidé de jouer l’atout « Les maîtres du temps ». Ils joueront pour l’Association ARSEP, Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques

La Fondation ARSEP, pour l’aide à la recherche sur la sclérose en plaques, est l’unique fondation reconnue d’utilité publique se dévouant exclusivement à la recherche sur la sclérose en plaques. Ses deux missions essentielles : financer les équipes de recherche qui étudient cette pathologie, informer et sensibiliser le public sur les avancées médicales, thérapeutiques et scientifiques.



Publicité





Une aventure différente chaque samedi soir

Pour cette 34e saison, le Père Fouras continue de compliquer la tâche à ces candidats-célébrités de plusieurs façons.

Les nouveaux atouts : après le succès des 9 atouts l’été dernier, Il va en dévoiler de nouveaux : un atout est une stratégie d’un soir utilisée par le Père Fouras pour tenter d’empêcher les participants de lui voler son trésor, et c’est surtout la promesse d’émissions différentes tous les samedis soir.

L’arrivée de nouvelles cellules et aventures comme le flipper, l’horlogerie ou encore les tours infernales.

Sans oublier l’ADN du Fort avec les anciennes cellules comme la laverie automatique, la bibliothèque abandonnée ou encore le saut de l’ange…

Olivier Minne accompagnera les équipes dans la recherche des clés et des indices. Il reste pour eux un guide toujours prêt à les épauler.

Le Père Fouras pourra également compter sur son armée de redoutables personnages pour l’aider à protéger son trésor : Passe-Partout, Passe-Muraille, la nouvelle recrue Passe-Oussakass, le shérif Willy Rovelli, Blanche, Rouge, la famille Boo.

Une nouvelle saison pour pousser les participants à toujours plus se dépasser !

Fort-Boyard : extrait vidéo du 8 juillet

Voici la bande-annonce de votre émission de ce soir.

🐯 Ce samedi, @VianneyMusique franchira les portes de l'épreuve la plus diabolique de #FortBoyard, la cellule infernale ! 👹 Va-t-il réussir à éviter les fourches pour éteindre les feux de l'enfer ? 🔥🗝 Rendez-vous samedi dès 21h10 sur @France2tv ou https://t.co/pLIiQHjT5n 📺🍿 pic.twitter.com/DsoLPPNy83 — Père Fouras (@perefouras) July 6, 2023